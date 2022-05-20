Байден не станет обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО Советник Салливан: Байден не станет обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО

Джо Байден / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не ищет контактов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за возражения Анкары по поводу расширения НАТО. Американский лидер Джо Байден данном этапе не намерен вступать с ним в переговоры, отметил Салливан на брифинге, сообщает РИА Новости.

На данный момент таких планов нет, — пояснил советник президента.

Политолог Икбаль Дюрре ранее назвал Финляндию и Швецию, подавших заявки в НАТО, козырем Эрдогана в спорах с США.

Ранее стало известно, что Турция проинформировала членов НАТО: она скажет нет членству Швеции и Финляндии и будет продолжать ту же линию, заявил на встрече с молодёжью Эрдоган. По его словам, у Турции есть полномочия заблокировать вступление в НАТО обеих названных стран, которые являются «очагом терроризма».