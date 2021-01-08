Байден не стал отвечать на вопрос об импичменте Трампу

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Избранный президент США Джо Байден уклонился от ответа на вопрос об импичменте действующему главе государства Дональду Трампу.

Это решение должен принимать конгресс. Я сфокусирован на своей работе, — заявил Байден в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, стоит ли демократам продолжать добиваться в Конгрессе импичмента Трампу, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что обеспокоен на сегодняшний день тремя проблемами: борьбой с COVID-19, доступностью вакцинации и экономическим ростом.

Ранее глава палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трампа нужно отстранить от власти до конца его срока 20 января. По её словам, сделать это можно в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Таким образом, палата представителей к середине следующей недели может объявить Дональду Трампу импичмент.

Как сообщал NEWS.ru, вице-президент США Майк Пенс проигнорировал призыв лидеров демократов в конгрессе Чака Шумера и Нэнси Пелоси о том, чтобы задействовать 25-ю поправку к конституции и отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа.