Байден не стал говорить о возможности отправки новых войск в Европу

Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналиста об отправке дополнительных американских войск в Европу в случае сохранения напряжённости вокруг Украины. По его мнению, подобные высказывания являются спекуляцией. Слова президента США цитирует пул Белого дома.

Общение с журналистами произошло по прибытии Байдена в Белый дом после уик-энда с семьёй в родном городе Уилмингтоне. У американского лидера поинтересовались, рассмотрит ли он дополнительную отправку войск, если президент РФ Владимир Путин «не пойдёт на эскалацию». Ранее три тысячи военных США отправились в Германию, Польшу и Румынию для усиления восточного фланга НАТО.

Я не буду спекулировать, — ответил Байден.

Также президента США спросили, какие факторы учитывает Путин, принимая решения относительно Украины.

Вещи, которые он не может получить, — сказал Байден.

Когда его попросили что-нибудь сказать войскам в Польше, он поднял в воздух кулак в знак поддержки. В сообщении пула говорится, что Байден, вероятно, что-то произнёс, но этого не было расслышано из-за шума вертолёта.

Ранее президент США Джо Байден одобрил отправку новых американских войск в Восточную Европу. Сообщалось, что США перебрасывают около двух тысяч солдат в Польшу и ещё несколько тысяч — на юго-восточный фланг НАТО. Кроме того, 8,5 тысячи американских военных приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования Альянса.