Байден не стал говорить о возможности отправки новых войск в ЕвропуПрезидент США Байден не стал говорить о возможности отправки новых войск в Европу
Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналиста об отправке дополнительных американских войск в Европу в случае сохранения напряжённости вокруг Украины. По его мнению, подобные высказывания являются спекуляцией. Слова президента США цитирует пул Белого дома.
Общение с журналистами
Я не буду спекулировать, — ответил Байден.
Также президента США спросили, какие факторы учитывает Путин, принимая решения относительно Украины.
Вещи, которые он не может получить, — сказал Байден.
Когда его попросили что-нибудь сказать войскам в Польше, он поднял в воздух кулак в знак поддержки. В сообщении пула говорится, что Байден, вероятно, что-то произнёс, но этого не было расслышано из-за шума вертолёта.
Ранее президент США Джо Байден одобрил отправку новых американских войск в Восточную Европу. Сообщалось, что США перебрасывают около двух тысяч солдат в Польшу и ещё несколько тысяч — на юго-восточный фланг НАТО. Кроме того, 8,5 тысячи американских военных приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования Альянса.