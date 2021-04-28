Байден не смог выговорить слово и облажался перед конгрессом

Американский президент Джо Байден выступил в среду, 28 апреля, с программной речью перед Конгрессом США. Он поднял много тем по внутренней и внешней политике страны, включая проблемы расизма, а также сложности в отношениях с Россией и другими странами.
Во время обсуждения России он несколько раз попытался правильно выговорить слово «эскалация», и оконфузился перед сенаторами.
США и РФ могут сотрудничать, когда это в их интересах, добавил Байден. Вашингтон не стремится к эскалации, но обещает «последствия» за вмешательство и кибератаки.
Также президент США заявил, что главная террористическая угроза для США исходит изнутри страны и создают её белые расисты.
Ранее NEWS.ru писал, что американцы считают Байдена немощным. Президент несколько недель назад выступил с видеообращением, в котором рассказал о планах по взаимодействию с Россией на ближайшее время. В течение своей непродолжительной речи он несколько раз ошибся и в итоге назвал Владимира Путина то ли Клутиным, то ли Плютиным.