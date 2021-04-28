Байден не смог выговорить слово и облажался перед конгрессом

https://static.news.ru/photo/ad3ecee2-a89a-11eb-9bd2-96000091f725_660.jpg Фото: С-SPAN2 / Youtube

Американский президент Джо Байден выступил в среду, 28 апреля, с программной речью перед Конгрессом США. Он поднял много тем по внутренней и внешней политике страны, включая проблемы расизма, а также сложности в отношениях с Россией и другими странами.

Во время обсуждения России он несколько раз попытался правильно выговорить слово «эскалация», и оконфузился перед сенаторами.

США и РФ могут сотрудничать, когда это в их интересах, добавил Байден. Вашингтон не стремится к эскалации, но обещает «последствия» за вмешательство и кибератаки.

Также президент США заявил, что главная террористическая угроза для США исходит изнутри страны и создают её белые расисты.

Ранее NEWS.ru писал, что американцы считают Байдена немощным. Президент несколько недель назад выступил с видеообращением, в котором рассказал о планах по взаимодействию с Россией на ближайшее время. В течение своей непродолжительной речи он несколько раз ошибся и в итоге назвал Владимира Путина то ли Клутиным, то ли Плютиным.