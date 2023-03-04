Байден не смог убедить американцев в необходимости и дальше помогать Киеву NYP: Байден не смог убедить американцев в необходимости поддерживать Киев

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский, Джо Байден

Президент США Джо Байден своим недавним визитом в Киев не смог убедить соотечественников в необходимости продолжения поддержки Украины, пишет New York Post. Число американцев, которые считают, что уже оказанной помощи Киеву вполне достаточно, выросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Издание привело результаты опроса Центра исследования общественных отношений NORC и телеканала Fox News, согласно которому 26% считают, что США уже сделали слишком много для Украины. В 2022 году такого мнения придерживались только 7% респондентов. По мнению 46% опрошенных, следует установить временные рамки оказания помощи Киеву.

В то же время поддержка американцами «главной» роли США в конфликте снизилась с прошлогодних 32% до 26%. В 2022 году поставки Вашингтоном оружия Киеву одобряли 60% респондентов, а теперь — только 48%.

Я сочувствую [Украине], но я чувствую, что сначала нам нужно позаботиться о приоритетах здесь, дома, — цитирует издание высказывание одного из участников опроса.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовит очередной пакет военной помощи Украине. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, он будет состоять преимущественно из боеприпасов для тех видов вооружений, которые ранее были переданы ВСУ, в том числе для РСЗО HIMARS.