Байден не смог поприветствовать президента Коста-Рики без шпаргалки

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Pres

Президент США Джо Байден и президент Коста-Рики Родриго Чавес

Президент США Джо Байден использовал шпаргалку, чтобы поприветствовать президента Коста-Рики Родриго Чавеса, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные Белым домом на официальном Youtube-канале. На кадрах со встречи видно, как глава государства читает приветственный текст, лишь изредка поглядывая на своего гостя. При этом сам Чавес все это время смотрел на Байдена.

Что же, господин президент, приятно снова приветствовать вас в Белом доме, здорово снова быть рядом с вами, — заявил Байден в своей речи.

Глава США поблагодарил президента Коста-Рики за сотрудничество в различных сферах, в том числе в сфере экономики и безопасности. Кроме того, он напомнил, что в 2022 году страны приняли совместную декларацию о миграции и достигли определенных успехов в данном вопросе. В свою очередь Чавес поблагодарил Байдена за приглашение. При этом он не использовал никаких шпаргалок.

Как сообщалось ранее, Джо Байден забыл имя министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса во время выступления перед членами Адвокатского комитета. Инцидент произошел в минувший понедельник, 28 августа. В своей речи глава государства назвал его «парнем, который устроился на эту работу».