16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Байден не смог без подсказки вспомнить число потерь США в Афганистане

04:45, 23 августа 2021
Байден не смог без подсказки вспомнить число потерь США в Афганистане Джо Байден Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент США Джо Байден не смог назвать число потерь США в Афганистане. Для этого ему потребовалось заглянуть в подсказку, сообщает РИА Новости.

Во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на один из вопросов прессы, он достал из кармана пиджака небольшую записку, отметив, что носит эту карточку с собой каждый день.

Эта карточка у меня с собой каждый день — кого мы фактически потеряли: 2448 американцев мертвы, 20 722 ранены, — сказал президент США.

Правильность своего решения о выводе войск США из Афганистана он обосновал в том числе и этими данными.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Страна будет жить по законам шариата.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео