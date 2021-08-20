Байден не смог без подсказки вспомнить число потерь США в Афганистане

Президент США Джо Байден не смог назвать число потерь США в Афганистане. Для этого ему потребовалось заглянуть в подсказку, сообщает РИА Новости.

Во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на один из вопросов прессы, он достал из кармана пиджака небольшую записку, отметив, что носит эту карточку с собой каждый день.

Эта карточка у меня с собой каждый день — кого мы фактически потеряли: 2448 американцев мертвы, 20 722 ранены, — сказал президент США.

Правильность своего решения о выводе войск США из Афганистана он обосновал в том числе и этими данными.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Страна будет жить по законам шариата.