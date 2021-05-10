Байден не считает Россию причастной к атаке на Colonial Pipeline

https://static.news.ru/photo/05f3564e-b1c3-11eb-833e-96000091f725_660.jpg Фото: ColPipe/facebook.com

Президент США Джо Байден заявил о том, что разведка его страны не располагает данными о причастности РФ к кибератакам на компанию Colonial Pipeline. Об этом пишет РИА Новости.

По словам американского лидера, существуют свидетельства того, что причастные к программам-вымогателям персоналии находятся в России, поэтому Москва несёт «некоторую часть ответственности» за произошедшее.

Мы предпринимаем усилия по линии ФБР и Министерства юстиции, чтобы нарушить работу хакеров и привлечь к уголовной ответственности преступников, вымогающих выкуп с помощью вирусов, — заявил Байден.

Он подчеркнул также, что использование программ-вымогателей является «очевидно преступным деянием».

Президент сообщил, что его план по поддержке экономики страны предусматривает в том числе выделение дополнительных средств на укрепление кибербезопасности критически важной инфраструктуры США.

Работа самого крупного в США трубопровода Colonial Pipeline была приостановлена 7 мая из-за действий хакеров. В сообщении компании указывается , что «определённые системы» трубопровода превентивно отключили после кибератаки, которая «временно остановила все операции конвейера и затронула некоторые IT-системы».

Предположительно, за атакой стоят хакеры из группировки DarkSide. Она известна тем, что игнорирует госучреждения и социальные объекты, выбирая в качестве жертв крупные компании, способные заплатить выкуп.