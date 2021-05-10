16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Байден не считает Россию причастной к атаке на Colonial Pipeline

21:50, 10 мая 2021
Фото: ColPipe/facebook.com

Президент США Джо Байден заявил о том, что разведка его страны не располагает данными о причастности РФ к кибератакам на компанию Colonial Pipeline. Об этом пишет РИА Новости.

По словам американского лидера, существуют свидетельства того, что причастные к программам-вымогателям персоналии находятся в России, поэтому Москва несёт «некоторую часть ответственности» за произошедшее.

Мы предпринимаем усилия по линии ФБР и Министерства юстиции, чтобы нарушить работу хакеров и привлечь к уголовной ответственности преступников, вымогающих выкуп с помощью вирусов, — заявил Байден.

Он подчеркнул также, что использование программ-вымогателей является «очевидно преступным деянием».

Президент сообщил, что его план по поддержке экономики страны предусматривает в том числе выделение дополнительных средств на укрепление кибербезопасности критически важной инфраструктуры США.

Работа самого крупного в США трубопровода Colonial Pipeline была приостановлена 7 мая из-за действий хакеров. В сообщении компании указывается, что «определённые системы» трубопровода превентивно отключили после кибератаки, которая «временно остановила все операции конвейера и затронула некоторые IT-системы».

Предположительно, за атакой стоят хакеры из группировки DarkSide. Она известна тем, что игнорирует госучреждения и социальные объекты, выбирая в качестве жертв крупные компании, способные заплатить выкуп.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео