Байден не считает Россию причастной к атаке на Colonial Pipeline

Президент США Джо Байден заявил о том, что разведка его страны не располагает данными о причастности РФ к кибератакам на компанию Colonial Pipeline. Об этом пишет РИА Новости.
По словам американского лидера,
Мы предпринимаем усилия по линии ФБР и Министерства юстиции, чтобы нарушить работу хакеров и привлечь к уголовной ответственности преступников, вымогающих выкуп с помощью вирусов, — заявил Байден.
Он подчеркнул также, что использование программ-вымогателей является «очевидно преступным деянием».
Президент сообщил, что его план по поддержке экономики страны предусматривает в том числе выделение дополнительных средств на укрепление кибербезопасности критически важной инфраструктуры США.
Работа самого крупного в США трубопровода Colonial Pipeline была приостановлена 7 мая из-за действий хакеров. В сообщении компании
Предположительно, за атакой стоят хакеры из группировки DarkSide. Она известна тем, что игнорирует госучреждения и социальные объекты, выбирая в качестве жертв крупные компании, способные заплатить выкуп.