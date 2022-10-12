В Белом доме сообщили, что Байден не планирует встречаться с Путиным

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости. При этом она отметила, что США ожидают от российской стороны сотрудничества по обмену заключенных, в первую очередь баскетболистки Бриттни Грайнер.

Байден глубоко убежден в том, что Россия должна принять серьезное предложение по обмену заключенными, которое мы выдвинули, либо представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров. Однако, повторю, у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным, — сказала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об организации двусторонних контактов президента Путина и Байдена. По его словам, никаких инициатив по этому поводу пока нет.

Ранее президент США заявил, что не видит смысла в том, чтобы проводить переговоры с российским лидером, который в настоящее время «действует жестоко». Он уточнил, что если бы его встреча с Путиным состоялась, то он хотел бы обсудить судьбу осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер. При этом глава Белого дома добавил, что не может себе представить ситуацию, в которой российский президент захотел бы обсуждать эту историю.