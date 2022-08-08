Байден не ожидает от Китая радикальных шагов по Тайваню

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что действия Китая, ставшие ответом на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, вызвали беспокойство, передает Reuters. Он добавил, что Вашингтон не ждет от Пекина радикальных действий.

Я не жду, что они предпримут что-то большее, чем уже предприняли, — сказал Байден.

Политик отказался комментировать визит Пелоси. Он подчеркнул, что спикер посетила Тайвань по собственному решению.

Эскалация отношений между США и Китаев возникло после того, как Пелоси в ходе своего азиатского турне посетила Тайвань. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров с за последние 25 лет. По мнению Пелоси, её поездка не противоречила политике США и её приезд являлся «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая начала манёвры вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолётов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива.

Министерство иностранных дел Китая объявило о контрмерах, которые будут введены в отношении Соединённых Штатов после поездки Пелоси на Тайвань. В частности, в КНР отменили телефонные разговоры между силовыми ведомствами, приостановке сотрудничества в борьбе с международной преступностью.