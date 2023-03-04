Байден не нашёл, с кем из журналистов поздороваться, и ушёл от них NYP: президент США Байден не нашел, с кем поздороваться на встрече с журналистами

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

В Вашингтоне президент США Джо Байден подошел к группе журналистов, но не нашел, кому пожать руку, и решил не отвечать на вопросы. Как предположил корреспондент газеты New York Post, американский лидер хотел кого-то поприветствовать, но передумал.

Услышав первый вопрос, он взмахнул руками и прервал беседу с журналистами, даже не начав ее.

Байден ошеломил журналистов: вскинул руки вверх и ушел к ожидающему его вертолету Marine One, — сообщает издание.

Журналисты задали главе Белого дома вопрос о его отношениях с Китаем после последних заявлений Вашингтона о возможных причинах возникновения COVID-19.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден постепенно утрачивает способность говорить. Он добавил, что американским журналистам запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние президента ухудшилось. В качестве доказательства телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые допускал Байден в ходе своих выступлений.

На днях американский лидер допустил оговорку на выступлении во Флориде, где он произносил речь в поддержку Демократической партии перед выборами в конгресс. Хозяин Белого дома решил похвастаться достижениями демократов, однако спутал дефицит бюджета и госдолг США, поставив публику в тупик.