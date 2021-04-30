Байден не мог найти маску в собственном кармане

https://static.news.ru/photo/3774565e-a9b8-11eb-8cc6-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Evan Vucci/ТАСС

Курьёзный случай произошёл с американским президентом Джо Байденом в ходе выступления в штате Джорджия. 78-летний политик долго не мог найти защитную маску, находившуюся в его же кармане. Об этом пишет Daily Mail.

Байден стоял на сцене, когда к нему стали подниматься два сенатора-демократа от штата. Глава Белого дома был без маски и поэтому начал искать средство защиты. Он пересмотрел папку с бумагами, посмотрел на трибуне и попытался привлечь к поискам свою супругу Джилл. На помощь американскому лидеру пришёл сотрудник секретной службы. Он принёс политику новую маску, но в этот же момент демократ нашёл средство защиты в кармане своих брюк.

15 апреля Байден в своём видеообращении к гражданам коснулся темы отношений с Россией и пообещал ввести против Москвы санкции. Некоторые пользователи Сети обратили внимание не на содержание речи политика, а на то, что он запнулся при произношении фамилии российского президента Владимира Путина. Глава Белого дома назвал его то ли Клютиным, то ли Плютиным.

28 апреля Байден выступил с программной речью перед Конгрессом США. Политик коснулся множества тем по внутренней и внешней политике страны, а также затронул вопрос отношений с Россией. В ходе своей речи Байден не смог с первого раза выговорить слово «эскалация» (escalation). Впрочем, собравшиеся никак не прореагировали на ошибку президента.

Ещё один досадный случай произошёл с американским лидером в марте. Тогда глава Белого дома дважды споткнулся, а потом в конечном счёте упал, поднимаясь по трапу самолёта. Политик сумел подняться и войти в самолёт без посторонней помощи. Позже в Белом доме объяснили, что Байден потерял равновесие из-за сильного ветра. Представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американский лидер чувствует себя прекрасно и инцидент никак не связан с его здоровьем.