Байден не исключил встречу с Путиным на саммитах G20 или АТЭС

Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным

Президент США Джо Байден не исключил возможность встречи с российском коллегой Владимиром Путиным на грядущих саммитах G20 или АТЭС, передает ТАСС. Лидеры стран могут обсудить и ситуацию вокруг Украины.

Это еще предстоит определить, — сказал Байден.

Проведение саммита G20 намечено на 15–16 ноября в Индонезии. Посол страны в России Хосе Таварес ранее сообщил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности руководства Индонезии организовать на полях саммита переговоры Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в Кремле пока не знают, приедет ли Путин на саммит G20. По его словам, решение об участии президента будет приниматься ближе к дате мероприятия.

Сам Путин заявил, что еще не принял решение о посещении саммита G20 на Бали. Однако российский лидер подчеркнул, что страна там обязательно будет представлена.

Саммит АТЭС намечен на 18 ноября в Таиланде.