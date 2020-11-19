Байден не исключил подачу иска к администрации Трампа

Джо Байден, объявивший себя избранным президентом США, не стал отрицать, что возможна подача иска к администрации Дональда Трампа, которая не признаёт его новым главой государства.
Мы этого не исключаем, — заявил кандидат от демократов.
Политик добавил, что нежелание Трампа признавать проигрыш выборов является безответственным,
Невероятно пагубные послания посылаются всему миру о том, как функционирует демократия. Я просто думаю, что это совершенно безответственно, — сказал Байден.
«Зелёный свет» на официальную передачу власти в стране должно дать Управление общих служб (GSA). Ожидается, что это случится на следующей неделе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения США станет работать с командой Джо Байдена только тогда, когда у того появится официальный мандат на право въехать в Белый дом. В Минздраве намерены ждать решения об итогах президентских выборов от GSA, отметил глава ведомства Алекс Азар.