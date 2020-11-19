Байден не исключил подачу иска к администрации Трампа

https://static.news.ru/photo/60dc2602-2aba-11eb-aee2-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition/CNP/Global Look Press

Джо Байден, объявивший себя избранным президентом США, не стал отрицать, что возможна подача иска к администрации Дональда Трампа, которая не признаёт его новым главой государства.

Мы этого не исключаем, — заявил кандидат от демократов.

Политик добавил, что нежелание Трампа признавать проигрыш выборов является безответственным, сообщает РИА Новости.

Невероятно пагубные послания посылаются всему миру о том, как функционирует демократия. Я просто думаю, что это совершенно безответственно, — сказал Байден.

«Зелёный свет» на официальную передачу власти в стране должно дать Управление общих служб (GSA). Ожидается, что это случится на следующей неделе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения США станет работать с командой Джо Байдена только тогда, когда у того появится официальный мандат на право въехать в Белый дом. В Минздраве намерены ждать решения об итогах президентских выборов от GSA, отметил глава ведомства Алекс Азар.