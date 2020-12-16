Байден рассказал, когда сделает прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3bbf7c5e-3fcb-11eb-b0fa-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition TV via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден пообещал не вакцинироваться от коронавируса раньше людей, находящихся в группе риска.

Я не хочу пролезть вперёд очереди, но я хочу сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать американскому народу, что вакцина безопасна, — сказал он.

По его словам, в настоящий момент его команда сейчас ведёт работу над планом по вакцинированию политика. Он пообещал, что поставит прививку публично.

Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами, передаёт РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что действующий президент США Дональд Трамп готов привиться вакциной от коронавируса. Однако, так как политик уже переболел COVID-19, у него есть антитела к вирусу. В связи с этим он поставит прививку, только когда врачи посчитают это действие оправданным.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что станет первым человеком в стране, поставившим прививку от коронавируса. Политик объяснил, что таким образом хочет показать пример и доказать гражданам, что необходимо вакцинироваться, писал NEWS.ru.