Байден назвал взрыв в Польше результатом работы ПВО Украины

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден сообщил партнерам по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), передает Reuters со ссылкой на источник в Альянсе. Ранее в НАТО анонсировали экстренное заседание по инциденту в Польше, после которого генсек Йенс Столтенберг сделает заявление для СМИ.

Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО, — сказал собеседник агентства.

Ранее Байден счел маловероятным, что ракета, упавшая на территории Польши, была выпущена Россией. Он пояснил, что предположение о принадлежности ракеты РФ оспаривает «предварительная информация». При этом американский лидер отказался делать какие-либо выводы о произошедшем.

Накануне польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В МИД Польши подчеркнули, что ракета произведена в России, но президент страны Анджей Дуда, в свою очередь, отметил, что точной информации о принадлежности ракеты нет.

В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией. В ведомстве также сообщили, что опубликованные вечером 15 ноября фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинской ракеты С-300.