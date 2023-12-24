Байден назвал возможным уголовное преследование президентов США Байден отверг идею Трампа об иммунитете президентов США от суда

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Президенты США могут стать объектами судебного преследования, считает американский лидер Джо Байден. Как сообщает Bloomberg, его заявление прозвучало на фоне требований Дональда Трампа об иммунитете по делу о попытке отменить результаты выборов 2020 года.

Байден заявил, что нет ни единой причины для абсолютной защиты президентов. Трамп же требовал, чтобы Верховный суд немедленно рассмотрел вопрос касательно его поражения на выборах 2020 года, но ему отказали. Более того, бывшему президенту предъявили обвинение в попытке отменить выборы, после чего защита Трампа ходатайствовала о прекращении уголовного дела.

В качестве основания для остановки судебного производства адвокаты назвали «президентский иммунитет». По мнению стороны защиты, Трамп действовал в целях «обеспечения честности выборов» в рамках своих официальных полномочий на посту лидера страны. Однако суд отверг эти доводы.

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в ходе предвыборной кампании. В ответ на соответствующий вопрос радиоведущего Хью Хьюитта на интервью экс-президент предложил организовать политическую дискуссию в 10 раундов, если им обоим удастся выиграть номинации от партий.