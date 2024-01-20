Байден назвал возможные сроки заключения сделки с сенатом по помощи Киеву Байден: на следующей неделе мы сможем что-то выработать по помощи Украине

На следующей неделе в американском сенате смогут «что-то выработать» относительно сделки по выделению помощи Украине в обмен на усиление защиты южной границы, заявил президент США Джо Байден во время конференции мэров американских городов. По словам американского лидера, его команда уже несколько недель работает с сенаторами по соответствующему соглашению.

Я думаю, на следующей неделе мы сможем что-то выработать, по крайней мере в сенате, — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg предположило, что Украину ожидает мрачный 2024 год из-за тупика на поле боевых действий и вероятности ослабления продолжения помощи западных партнеров. По данным агентства, такого исхода спустя почти два года конфликта не ожидали ни в Киеве, ни в Вашингтоне. В обеих столицах теперь придется решать, как действовать дальше.

До этого, телекомпания NBC сообщила, что членам конгресса было направленно предупреждение о том, что в случае отсутствия нового пакета помощи от Вашингтона, Россия может достичь победы в украинском конфликте в течение нескольких недель или месяцев. Такой прогноз дали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.