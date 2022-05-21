Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном, если у того будут серьёзные намерения

Джо Байден / Фото Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит возможность проведения встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном только в том случае, если у северокорейского политика будут серьёзные намерения по переговорам. Как отмечает Bloomberg, до сих пор Северная Корея отвергала просьбы администрации Байдена о переговорах без предварительных условий. В феврале представитель Белого дома исключил встречу между Ким Чен Ыном и Байденом, заявив, что у неё должна быть чёткая цель.

Что касается того, встречусь ли я с лидером Северной Кореи, это будет зависеть от того, искренен ли он и серьёзен ли он, — заявил Байден журналистам после встречи в Сеуле с президентом Южной Кореи Юн Сук Елем.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Пхеньян не выказал никакой готовности взаимодействовать с американкой администрацией с тех пор, как Байден вступил в должность.

Ранее государственное агентство КНДР KCNA заявило, что Северная Корея под руководством Ким Чен Ына обрела «неуязвимую мощь, на которую никто не может посягнуть и которую мир не может оставить без внимания». Теперь вооружение страны не уступает западным образцам, пояснили в агентстве.