Байден назвал условие для принятия жестких мер по нелегальной миграции Байден согласился принять жесткие меры по миграции после согласия конгресса

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Президент США Джо Байден заявил, что готов принять жесткие меры по пресечению нелегальной миграции. Но только в том случае, если их одобрит конгресс, передает пресс-служба Белого дома.

Если бы мне дали такие полномочия, я бы воспользовался ими в тот же день, когда подписал соответствующий законопроект, после чего он стал бы законом, — заявил Байден.

Лидер страны подчеркнул, что его представители в ходе консультаций с сенаторами США от обеих партий согласовали «серию самых жестких и справедливых реформ по охране границы». Если конгресс их одобрит, то Байден, по его словам, получит «новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, если она перегружена».

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что штат готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. По его словам, даже в таком случае местные власти продолжат работу на возведением барьеров. Губернатор выразил надежду, что разногласиям придет конец, когда к власти после выборов придет новый президент США, который ужесточит иммиграционные законы для всей страны.

До этого власти США потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений. В Министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что им нужен доступ в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. При этом ведомство не уточнило, какие меры будут приняты при неисполнении предписания.