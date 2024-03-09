Байден назвал условие для дебатов с Трампом Байден: участие в теледебатах с Трампом зависит от его поведения

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участие в теледебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом зависит от его поведения, заявил президент США Джо Байден журналистам. Более конкретной информации американский лидер не предоставил.

Это зависит от его поведения, — сказал демократ.

Ранее Белый дом не стал уточнять, готов ли глава американской администрации принять участие в теледебатах с Трампом, который практически гарантировал себе выдвижение в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отказалась говорить об этом, но подчеркнула, что политик за три года на своем посту добился впечатляющего прогресса.

Как отметил Трамп во время выступления в штате Флорида, политика нынешнего американского лидера привела к тому, что мир смеется над США и использует Вашингтон в своих интересах, в то время как во времена его правления Соединенные Штаты были самыми уважаемыми во всем мире. В настоящий момент, по мнению миллиардера, государство можно назвать страной третьего мира ввиду отсутствия безопасной границы и честных выборов, а действующий глава Белого дома тем временем оказался худшим среди всех президентов в истории США.