Байден назвал угрозы человечеству Байден назвал изменение климата и ядерное оружие угрозами человечеству

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Изменение климата и ядерное оружие являются единственными угрозами существованию человечества на планете, заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС. Американский лидер подчеркнул, что при этом экзистенциальная угроза только усиливается.

Мы вместе работаем над тем, чтобы ускорить переход всего мира к нулевому уровню [выбросов вредных веществ]. Это экзистенциальная угроза для человечества, единственная экзистенциальная угроза для человечества наряду с ядерным оружием, если мы ничего не предпримем в связи с изменением климата, - сказал хозяин Белого дома.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ядерное оружие является главной угрозой человечеству,. Мнение бывшего хозяина Белого дома отличается от точки зрения действующего главы государства Байдена, который ставит на первое место изменение климата.

Трамп напомнил, что Байден называет глобальное потепление «величайшей экзистенциальной угрозой». Однако применение ядерного оружия способно нанести такой урон, о котором «не нужно и говорить», заверил он.

Глобальное потепление и повышение влажности может стать причиной обострения деменции, инсульта, мигрени, менингита и других опасных заболеваний и состояний, заявили ученые Университетского колледжа Лондона (UCL). По их словам, изменения природных условий вредят здоровью головного мозга. При этом препараты, использующиеся для лечения неврологических заболеваний, могут ухудшить ситуацию.