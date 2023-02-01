Байден назвал угрозу, которая опаснее ядерного оружия Байден назвал изменения климата большей угрозой, чем ядерное оружие

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Изменение климата несет в себе больше угроз для человечества, чем ядерное оружие, цитирует РИА Новости президента США Джо Байден в Нью-Йорке. По его словам, эта проблема ставит перед людьми самые серьезные задачи.

Изменение климата представляет для человечества наиболее серьезную экзистенциальную угрозу из всех, с которыми мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие, — заявил Джо Байден.

Ранее Британская антарктическая служба сообщила, что гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде. Отделение глыбы льда площадью около 1550 кв. км и толщиной около 150 метров произошло 22 января с 22:00 до 23:00 мск из-за весенней оттепели. При этом ученые не связывают произошедшее с изменением климата, а объясняют это естественным поведением антарктического шельфа.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер World One, предназначенный для создания прогнозов цивилизационных закономерностей, пришел к выводу, что крах человеческой цивилизации произойдет к 2050 году. По мнению машины, созданной в 1970-х годах по заказу Римского клуба, причиной конца света станет человеческая деятельность, в том числе загрязнение окружающей среды и его последствия.