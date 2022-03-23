Байден назвал угрозой вероятность применения РФ химического оружия
Сергей Князев
Сергей Князев
16:15, 23 марта 2022
Президент США Джо БайденФото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил о реальной угрозе возможности применения Россией химического оружия на Украине, пишет Reuters. Об этом он заявил перед отлётом в Европу для встречи с союзниками США, на которой будут согласованы новые санкции против России.
Ранее в Минобороны РФ обвинили Службу безопасности Украины в подготовке провокаций с применением ядовитых веществ против мирного населения. В ведомстве утверждают, что поддержку украинским силовикам оказывают страны Запада, чтобы позднее обвинить Россию в применении химического оружия против украинцев.
Там заявили, что в подразделениях российских вооружённых сил, действующих на Украине, нет и не может быть химических боеприпасов, а Россия, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия.
Впоследствии посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Вашингтона о намерениях России использовать химическое оружие на Украине являются очередной попыткой демонизации. По его словам, в Госдепартаменте опять не привели ни одного доказательства намерений Москвы.