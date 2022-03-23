Байден назвал угрозой вероятность применения РФ химического оружия

Президент США Джо Байден заявил о реальной угрозе возможности применения Россией химического оружия на Украине, пишет Reuters. Об этом он заявил перед отлётом в Европу для встречи с союзниками США, на которой будут согласованы новые санкции против России.

Думаю, это реальная угроза, — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны РФ обвинили Службу безопасности Украины в подготовке провокаций с применением ядовитых веществ против мирного населения. В ведомстве утверждают, что поддержку украинским силовикам оказывают страны Запада, чтобы позднее обвинить Россию в применении химического оружия против украинцев.

Там заявили, что в подразделениях российских вооружённых сил, действующих на Украине, нет и не может быть химических боеприпасов, а Россия, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия.

Впоследствии посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Вашингтона о намерениях России использовать химическое оружие на Украине являются очередной попыткой демонизации. По его словам, в Госдепартаменте опять не привели ни одного доказательства намерений Москвы.