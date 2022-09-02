Байден назвал Трампа и его сторонников «экстремистами»

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Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Филадельфии назвал республиканца Дональда Трампа и его сторонников «воплощением экстремизма», который угрожает основам американской политической системы. Глава государства уточнил, что речь идет только о людях, поддерживающих лозунг MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой»). По словам хозяина Белого дома, если Трамп окажется у власти он отнимет права и свободы граждан, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп и республиканцы, поддерживающие лозунг MAGA, являются воплощением экстремизма, который угрожает самим основам нашей республики, — сказал Байден.

Он добавил, что сторонники бывшего президента отнимут у большинства американцев возможность «вступать в брак с тем, кого любишь».

Республиканская партия после выборов в Конгресс США в ноябре планирует объявить импичмент действующему американскому президенту Джо Байдену, написало ранее издание The Hill. Отмечается, что в 2023 году члены обеих палат обвинят главу государства в совершении тяжких преступлений, связанных с его политикой.

В числе главных ошибок, по мнению республиканцев, провал с выводом войск из Афганистана и политика в отношении борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Автор материала добавил, что консерваторы уже предпринимают попытки на законодательном уровне, чтобы подготовить почву к уходу Байдена.