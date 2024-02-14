Байден назвал слова Трампа о НАТО преклонением перед Путиным Байден: отказ Трампа защитить НАТО от России является преклонением перед Путиным

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Президент США Джо Байден в ходе обращения к согражданам обвинил экс-главу государства Дональда Трампа в преклонении перед российским лидером Владимиром Путин, его слова приводятся на сайте Белого дома. Данное заявление прозвучало в ответ на слова Трампа о финансовых обязательствах союзников Вашингтона по НАТО.

Трамп пригласил [президента Владимира] Путина вторгнуться в некоторые из стран — наших союзников по НАТО. Он сказал, что если союзник не потратит достаточно денег на оборону, он будет поощрять Россию, цитирую, «делать все, что они, черт возьми, захотят», — заявил Байден.

Американский лидер добавил, что ни один другой президент США в истории страны никогда не преклонялся перед главой России. Байден пообещал, что сам никогда этого не сделает. По его словам, обязательства в рамках НАТО являются священными, а Трамп видит в Альянсе только бремя, тогда как на самом деле блок защищает «США и весь мир».

Ранее Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны — участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом. Во время предвыборного митинга в Конвее в Южной Каролине он подчеркнул, что не стал бы защищать должников.