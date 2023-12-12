Байден назвал себя сионистом Байден в обращении в честь Хануки рассказал о своей принадлежности к сионистам

Фото: Andrew Caballero-Reynolds - Pool/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что является сионистом. Американский лидер рассказал о поддержке идеи возвращения евреев на их историческую родину — в Израиль — во время празднования Хануки в Белом доме. Трансляцию выступления президента вела его администрация на YouTube.

Я подвергся жесткой критике со стороны южной части моего штата [Делавэр] и юга страны, когда 35 лет назад сказал, что не обязательно быть евреем, чтобы быть сионистом. А я сионист, — подчеркнул Байден.

Во время этого же выступления Байден рассказал, как его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября. При этом известно, что родитель американского лидера скончался более 20 лет назад.

В ходе своего рассказа 81-летний президент США описал случай, когда один человек потерял своего сына во время атаки, ошибочно назвав в процессе его своим отцом. В дальнейшем он регулярно путался в местоимениях.

Ранее ведущая Sky News Australia Рита Панахи назвала Байдена патологическим лжецом. Таким образом она отреагировала на не соответствующие действительности утверждения американского лидера о том, что он якобы проехал более миллиона миль на поездах национального железнодорожного перевозчика Amtrak.