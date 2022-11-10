Байден в шутку назвал себя экстремистом

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден во время выступления в шутку назвал себя экстремистом, а за несколько секунд до этого он не смог выговорить слово «апокалиптический». Им он хотел рассказать свои впечатления о том, как окрестили его в СМИ после высказываний об армагеддоне. Речь идет о заявлении президента про возможные последствия применения ядерного оружия в мире. Он начал фразу со слов «Байден ведет себя как...», а затем несколько секунд произносил непонятные сочетания букв.

Байден ведет себя как... Байден — экстремист, — сказал американский лидер.

Ранее Байден перепутал конфликт на Украине с войной в Ираке. Обсуждая с представителями СМИ отвод российских войск на левый берег Днепра, американский лидер вместо Херсона упомянул иракский город Фаллуджа. При этом название бывшего украинского города глава государства вспомнил только после подсказки от присутствующих в зале.

До этого Байден допустил похожую ошибку во время выступления во Флориде 1 ноября. Он заявил, что инфляция является мировой проблемой из-за войны в Ираке, влияния на нефть и того, что делает Россия. Затем он поправил себя, сказав, что имел в виду украинский конфликт.