Байден рассказал, какая сторона проигрывает в конфликте России и Украины Байден заявил, что Россия проигрывает в конфликте с Украиной

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Москва «проигрывает» в конфликте с Киевом. На саммите стран — членов НАТО в Вашингтоне американский лидер выразил мнение, что никто не должен заблуждаться в этом, передает РИА Новости.

Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне, — сказал Байден.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что исход конфликта на Украине станет определяющим для глобальной безопасности на десятилетия вперед. Он призвал страны начать борьбу за свободу и демократию. Генсек НАТО назвал потенциальную победу России в конфликте самым большим риском и самой большой ценой для Альянса. Столтенберг подчеркнул, что такого исхода допустить нельзя.

До этого Белый дом объявил, что США, Германия, Италия, Нидерланды, Румыния и Украина подписали документ о выделении более $1 млрд на помощь Киеву. Данные средства будут направлены на укрепление системы противовоздушной обороны страны. Государства поблагодарили коалицию, в которую входят более 50 стран, за поддержку Украины.

10 июля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти и их приспешники проводят политику международных гангстеров. По словам дипломата, она вызывает отторжение у других стран.