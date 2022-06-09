Байден назвал «проклятьем» высокую инфляцию в США

Президент США Джо Байден назвал «проклятьем» инфляцию в стране, которая в последнее время бьет все рекорды. Он пришел на юмористическое шоу Джимми Киммела и пожаловался на текущую ситуацию в Соединенных Штатах. В ответ Байден получил от комика совет подправить данные об инфляции фломастером, пишет РИА Новости.

Инфляция — это проклятье нашего существования, — сказал Байден, отметив, что сейчас в стране больше всего дорожают бензин и еда.

В администрации Байдена уже называли резкий рост цен в США «подорожанием Путина». Там считают рекордную инфляцию последствиями украинского кризиса. В Вашингтоне не принимают никакие упреки в том, что была произведена инфляционная накачка экономики во время пандемии COVID-19.

Как сказал в ходе шоу Киммел, текущая инфляция просто «убивает» Байдена. Комик отметил, что обстановка похожа на доску с объявлениями, которая напоминает каждому жителю США, как сильно все подорожало. По его словам, бывший американский лидер Дональд Трамп должен был оставить Байдену фломастер, при помощи которого можно исправить все необходимые цифры.

Ранее Байден заявил, что рекордная за последние 40 лет в США инфляция связана с антироссийскими санкциями, говорилось в сообщении на сайте Белого дома. Глава государства отметил, что, несмотря на рост цен в стране, РФ «платит больше».