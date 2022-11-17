Байден назвал приоритетом выработку США и Россией договора на смену ДСНВ

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Джо Байден

Американский лидер Джо Байден считает одним из своих приоритетов выработку США и Россией соглашения на смену Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Госдепартамента США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт. Срок действия ДСНВ истекает в 2026 году.

Как [ранее] указал президент Байден, одним из его приоритетов является определение того, как нам двигаться к дальнейшим шагам после [истечения] ДСНВ в 2026 году, — цитирует агентство Стюарт.

Она добавила, что наличие эффективной имплементации ДСНВ, демонстрация важности инспекций, а также важности продолжения соблюдения договора являются первым шагом к выработке нового соглашения.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не отказывается от контактов с Вашингтоном по исполнению ДСНВ. По ее словам, в скором времени консультативные комиссии двух стран проведут новую сессию переговоров. При этом Захарова добавила, что у российской стороны есть «конкретные и обоснованные претензии к тому, как Вашингтон подходит к выполнению своих обязательств».