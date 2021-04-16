Байден назвал позором ситуацию с контролем над оружием в США

https://static.news.ru/photo/d78565d6-9f52-11eb-8d93-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Michael Conroy/ТАСС

Президент США Джо Байден назвал «национальным позором» ситуацию с контролем над оружием. Это заявление он сделал на фоне очередной стрельбы, когда бывший служащий FedEx убил восемь человек в здании компании в Индианаполисе.

Это национальный позор. Это должно закончиться. Кому нужно оружие, которое может вмещать 100 патронов или 40 патронов, — цитирует РИА Новости Байдена.

Президент отметил, что пытается реализовать реформы, которые соответствовали бы здравому смыслу, и подчеркнул, что не успокоится, пока это не будет сделано.

Ношение оружия в США разрешено на законодательном уровне, попытки реформировать эту отрасль постоянно проваливаются из-за оппозиции оружейного лобби и республиканцев в сенате.

Как писал NEWS.ru, стрелком в Индианаполисе оказался бывший сотрудник компании FedEx 18-летний Брэндон Скотт Хоул. В настоящее время полиция устанавливает мотивы преступления и выясняет личности погибших граждан. Трагедия произошла вечером в четверг, 15 апреля. На место стрельбы прибыли 30 полицейских автомобилей. Очевидцы сообщили, что стрелок был вооружён автоматом.

В результате инцидента были госпитализированы несколько десятков пострадавших. Погибли не менее восьми человек. Сам стрелявший, по данным полиции, был ликвидирован. Также есть данные о том, что мужчина мог покончить с собой.