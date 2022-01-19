Байден назвал переговоры США и России безрезультатными

Три раунда переговоров с Россией по гарантиям безопасности к настоящему моменту не дали результатов. Об этом в ходе пресс-конференции, посвящённой году своего президентства, заявил американский лидер Джо Байден.

Пока три встречи, которые у нас прошли — в рамках ОБСЕ и так далее, — не дали какого-либо результата, — сказал президент США.

Переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США прошли 10 января в Женеве. 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января в Вене прошли консультации в рамках ОБСЕ.

Переговоры проводились в связи с тем, что 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.