Байден назвал ковид «гловидом», говоря о «еще одной пандемии» в мире

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Джо Байден

Президент США Джо Байден вновь оговорился на публичном выступлении. В этот раз на саммите США — Африка, материалы которого публикует Белый дом, глава государства назвал ковид «гловидом».

Саммит проходит с 13 по 15 декабря в Вашингтоне. Байден в своем выступлении сообщил о подготовке к решению проблем здравоохранения, включая «новую пандемию».

Она, несомненно, будет, — сказал американский лидер.

Глава государства добавил, что США в рамках борьбы с COVID-19 поставили 49 африканским странам 231 млн доз вакцины. При этом хозяин Белого дома оговорился, назвав ковид «гловидом».

Также президент США выразил уверенность, что партнерство США и Африки — это «ключ к успеху» для всего мира. И в этом плане Америка собирается работать над улучшением инфраструктуры Африки. Так, в рамках саммита американские компании заключили со странами Африки сделки на более чем $15 млрд.

Ранее американский президент Джо Байден «завис», говоря о производстве наночипов в Аризоне. На этот раз курьез с участием национального лидера США произошел, когда Байден говорил перед публикой о строительстве лаборатории соответствующей специализации в Фениксе.