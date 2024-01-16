Байден назвал кандидата-фаворита от Республиканской партии США Байден признал Трампа фаворитом от республиканцев после кокусов в Айове

Фото: Chris Kleponis/Pool/Global Look Press

Джо Байден

Бывший президент США Дональд Трамп — «явный фаворит» от Республиканской партии на выборах, заявил действующий глава государства Джо Байден на своей странице в социальной сети Twitter (X). К такому выводу лидер США пришел по итогам кокусов, прошедших в штате Айова. По предварительным данным, Трамп занял первое место среди республиканцев по количество голосов, второе место у губернатора Флориды Рона Десантиса, третье — у экс-постпреда США при ООН Никки Хейли.

Похоже, Дональд Трамп только что выиграл в Айове. Он явный фаворит от оппозиции на данном этапе, — написал Байден.

Голосование в штате Айова открыло сезон предварительных выборов в США. Очные конференции, также называемые кокусами, проводятся Республиканской партией для определения кандидата в президенты. Айова отправит на национальный съезд республиканцев 40 представителей, которые разделятся между кандидатами пропорционально результатам кокусов. Всего на съезде будут присутствовать 2,5 тысячи делегатов.

Как сообщалось ранее, бизнесмен Вивек Рамасвами принял решение выйти из предвыборной гонки. Политик подчеркнул, что он собирается поддержать Дональда Трампа. Согласно результатам опросов, проведенных в США, Рамасвами занимает четвертое место в рейтинге республиканских кандидатов по уровню доверия американцев.