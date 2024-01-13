Байден назвал хуситов «террористической группировкой»

Фото: White House/Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал хуситов террористической организацией, передает Reuters. Американский лидер также пообещал, что Соединенные Штаты будут продолжать атаки по позициям хуситов в Йемене, если те не прекратят нападения на торговые суда в Красном море.

Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение, — заявил Джо Байден.

Кроме того, Байден упомянул, что передал определенное послание Ирану. Американские власти считают, что Иран оказывает поддержку йеменским мятежникам.

Ранее шиитское движение «Ансар Алла» пыталось провести ракетную атаку в ответ на вчерашние удары США и Великобритании по его позициям в Йемене. Есть информация о второй атаке, однако ее организация подтвердить не смогла.

Ранее командующий ВВС в Центральном командовании США Алекс Гринкевич сообщил, что Военно-воздушные силы США нанесли удары более чем по 60 целям в Йемене. По его словам, для их поражения на 16 объектах хуситов было использовано свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.

Член палаты представителей, демократ Ро Кханна заявил, что президенту следовало согласовать с конгрессом нанесение ударов по Йемену. По его словам, атака на хуситов втягивает американцев в новый конфликт на Ближнем Востоке. В связи с ударами по Йемену Россия запросила проведение в пятницу, 12 января, срочного заседания СБ ООН. Мероприятие запрошено на 10:00 (18:00 мск).