Байден назвал единственный интерес США в Афганистане

Единственный американский интерес в Афганистане — не допустить превращения страны в плацдарм для атак террористов против США. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время телеобращения к нации.

У нас нет иного жизненно важного интереса в Афганистане, кроме предотвращения атак на американскую территорию и наших друзей. Это актуально по сей день, — заявил он.

При этом Байден выразил уверенность в том, что данная задача была решена десять лет назад.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы (террористическая организация, запрещена в России) заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной.