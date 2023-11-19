Байден назвал достойных руководить сектором Газа Байден: обновленные власти Палестины должны управлять Газой и Западным берегом

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Сектор Газа и Западный берег необходимо объединить под управлением обновленной палестинской администрации, считает президент США Джо Байден, передает РИА Новости. Американский лидер подчеркнул, что достижение этой цели потребует обязательств со стороны Израиля и Палестины, а также со стороны Вашингтона и союзников.

Газа и Западный Берег должны объединится под единой структурой управления, в конечном счете — под обновленной палестинской администрацией, пока все мы работаем в направлении двугосударственного решения. Путь к этому лежит через подход «два государства для двух народов». Эта работа должна начаться уже сейчас, — подчеркнул Джо Байден.

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ планируют сохранить свободу действий в секторе Газа даже после завершения текущего конфликта. По его мнению, такой шаг гарантирует демилитаризацию палестинского анклава. Нетаньяху подчеркнул, что эти цели — ключевые задачи военной операции Израиля в Газе.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Израиль вернет заложников, находящихся в руках ХАМАС в секторе Газа, только при условии цены, которую назначит само палестинское сопротивление. Он также добавил, что движение готово к продолжительному противостоянию с израильскими силами.