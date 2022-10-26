Байден назвал, чем станет для России применение ядерного оружия на Украине Байден: применение Россией ядерного оружия на Украине станет ошибкой

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Россия совершит невероятную ошибку, если применти на Украине тактическое ядерное оружие. Об этом заявил на встрече с журналистами президент США Джо Байден. Так он ответил на вопрос о том, не видят ли Штаты в словах России о планируемом Киевом взрыве "грязной бомбы" предлог для собственного использования неконвенционального оружия. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

Позвольте мне только сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я не гарантирую, что это не операция под ложным флагом, но это будет серьезная, серьезная ошибка, - сказал Байден.

Он также отметил, что провел немало времени в обсуждении данной темы, однако подробности приведены не были.

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности. Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.