Байден назвал «актом терроризма» происшествие в синагоге в Техасе

Президент США Джо Байден, комментируя захват заложников в синагоге штата Техас, назвал его «актом терроризма», передаёт агентство Reuters. Глава Белого дома также отметил, что американские власти пока не знают всех нюансов произошедшего, в частности, того, где именно человек, захвативший заложников, смог достать оружие, однако известно, что он, «предположительно, купил его на улице».

Это был акт терроризма, — добавил политик.

В американском штате Техас неизвестный захватил заложников в синагоге города Колливилль. Полицейские, прибывшие на место преступления, вели переговоры с террористом весь день. Вечером силовики освободили прихожан, проникнув в здание. Злоумышленник скончался. Глава полиции Иайкл Миллер заявил, что в операции участвовало около 200 человек.

Мы продолжим расследовать информацию о захватившем заложников, его контакты, — резюмировал Байден.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал захват заложников в Тюмени. По его мнению, силовики профессионально сработали во время захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. Подобные инциденты происходят из-за того, что у некоторых людей «едет крыша» из-за несправедливости кредитной системы, не рассчитанной на большинство российских граждан.