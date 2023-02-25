Байден нашел выгоду для России в мирном плане КНР по Украине Байден: в китайском плане по Украине есть выгода только для России

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Джо Байден

Предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России. Такое мнение в интервью телеканалу АВС высказал президент США Джо Байден. Документ был опубликован в ночь на 24 февраля на сайте МИД КНР.

Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России, если бы этот китайский план был выполнен, — сказал Байден.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Позднее заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин заявил, что Китай призывает Россию и Украину вернуться к переговорам без предварительных условий.