Байден нашел изъян у Путина Байден заявил об отсутствии у Путина «демократической косточки»

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что у президента России Владимира Путина отсутствует «демократическая косточка», передает РИА новости со ссылкой на пул Белого дома. Очередной выпад в сторону российского лидера Байден сделал в ходе выступление перед избирателями в штате Арканзас.

Он [Байден] говорил о рекордном количестве созданных рабочих мест, о словах Трампа об «очень хороших людях» в качестве реакции на Шарлотсвилл и о Путине, у которого, как он сказал, «нет демократической косточки в теле», — цитирует агентство сообщение пула.

Ранее Байден назвал Путина диктатором. Выступая на мероприятии по сбору средств на свою президентскую кампанию он заявил, что никогда не встанет на одну сторону с такими людьми.

Комментируя его слова, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский лидер никогда не опустится до уровня личных оскорблений своих коллег и не станет отвечать хозяину Белого дома. Он также добавил, что Байден никогда не набирал такой поддержки, как Путин, ему нужно сосредоточиться на этом, тем более у него впереди непростые выборы.