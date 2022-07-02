Байден направил в конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Peter Kneffel/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден направил в конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, сообщается на сайте Белого дома. Документы переданы в «определенные комитеты конгресса», которые обязаны ратифицировать решение о приеме в военно-политический блок новых членов.

Я предоставляю отчет о приеме Королевства Швеция в Организацию Североатлантического договора. Я предоставляю отчет о приеме Республики Финляндия в Организацию Североатлантического договора, — говорится в письмах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет рассматривать вопрос одобрения заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если они не выполнят договоренности с Анкарой об экстрадиции 73 членов запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в свою очередь отметил, что Москва спокойно относится к присоединению этих Скандинавских стран к НАТО, так как военный потенциал России позволяет надежно и незатратно обеспечить безопасность страны.