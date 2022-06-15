Байден решил выделить Киеву еще $1 млрд Байден объявил о выделении Украине еще $1 млрд в рамках военной поддержки

Фото: Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден решил предоставить Украине еще $1 млрд в рамках очередного пакета военной поддержки, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого Дома. В ходе телефонных переговоров американский лидер уведомил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон отправит Киеву артиллерийские снаряды, боеприпасы для ракетных систем, а также береговые средства обороны.

Я проинформировал президента Зеленского о том, что США предоставляют Украине еще $1 млрд в качестве помощи для обеспечения безопасности, включая дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем, — сказано в заявлении Байдена

Кроме того, США отправят $225 млн в качестве дополнительной гуманитарной поддержки Украины. По словам Байдена, эти средства пойдут на покупку питьевой воды, критически важных медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости.

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что США будут ежемесячно выделять Украине примерно по $1,5 млрд. Деньги предназначены для поддержания работы украинского правительства.