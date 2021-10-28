Байден намерен встретиться с Эрдоганом на следующей неделе

На следующей неделе президент США Джо Байден намерен встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Я ожидаю, что он встретится с президентом Турции в Глазго. У меня нет подтверждения, но я думаю, что президент ожидает этой встречи, — сказал Салливан, чьи слова приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что турецкий лидер Эрдоган дал указание МИД Турции объявить персонами нон грата послов ряда стран, которые призвали Анкару освободить правозащитника Османа Кавалу. С таким призывом выступили Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США, Финляндия, Франция и Швеция.
В Госдепартаменте США заявили, что они в курсе сообщений о намерении Турции выслать послов ряда стран, в том числе американского.