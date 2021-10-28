Байден намерен встретиться с Эрдоганом на следующей неделе

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Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Facebook Марка Цукерберга. По его словам, сделанные им пожертвования в размере $400 млн местным избирательным комиссиям в прошлом году делают его «преступником». Об этом политик написал в заявлении, отправленном своим сторонникам по электронной почте, сообщает Business Insider.

Марк Цукерберг, на мой взгляд, преступник, который мог потратить более $400 млн и, следовательно, изменить ход президентских выборов. И это никак не отразилось на Facebook, — приводит издание слова Трампа....