Байден намерен улучшить ситуацию с COVID-19 в первые 100 дней президентства

https://static.news.ru/photo/ad93e7dc-398d-11eb-a92d-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Избранный президент Соединённый штатов Джо Байден заявил о планах улучшить ситуацию с пандемией коронавируса в стране уже в первые 100 дней работы новой администрации. Об этом он заявил во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) на церемонии представления сотрудников, уполномоченных заниматься вопросами борьбы с COVID-19.

В первые 100 дней новой администрации мы, возможно, ещё не положим конец пандемии, но мы изменим тенденцию и добьемся, что ситуация улучшится, — приводит телекомпания CNN слова избранного президента.

Ранее Байден высказался против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом, по словам Байдена, на своей инаугурации он призовёт американцев носить маски в течение ста дней. Такая мера должна помочь сократить распространение инфекции, подчеркнул демократ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Байден поддержал конгресс, одобрив компромиссный пакет помощи от коронавируса до своего вступления в должность. Кроме того, он попросил остаться на своей должности главного инфекциониста США Энтони Фаучи, которого неоднократно критиковал действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп.