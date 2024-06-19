Байден начал издавать странные звуки после беседы со Столтенбергом Байден закричал на журналистов после беседы со Столтенбергом

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден ухмыльнулся и начал кричать что-то неразборчивое на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме, сообщает Forbes Breaking News. Уточняется, что после этого глава Штатов рассмеялся, глядя на представителей прессы.

Перед этим политик побеседовал с генсеком. После разговора они пожали друг другу руки, и репортеры получили возможность их интервьюировать, однако ответов не получили.

Ранее Байден попытался сесть на «невидимый» стул на памятном мероприятии, посвященному высадке в Нормандии. Инцидент произошел во Франции. На видео американский лидер не сразу понял, что под ним ничего нет, начал опускаться и уже оперся руками о колени, как понял, что садиться некуда. Глава Франции Эммануэль Макрон сделал вид, что не замечает действий президента США — он решил отвести глаза в сторону.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на более чем 45 политиков из окружения главы Белого дома писала, что состояние здоровья президента США Джо Байдена становится все хуже, а уровень его вовлеченности в государственные дела снижается. По их словам, в один день Байден может быть энергичным и разговорчивым, а на следующий день его речь сменяется на бормотание и чтение по запискам.