Байден на ужине с военными не смог правильно надеть фартук

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Военный помог президенту Соединенных Штатов Джо Байдену правильно надеть фартук на ужине для морских пехотинцев в честь Дня благодарения. Глава Белого дома решил самостоятельно разложить еду солдатам на авиабазе морской пехоты Черри-Пойнт в Северной Каролине и надел фартук задом наперед.

Оплошность заметил один из военных, который и помог главе государства переодеть фартук.

Ранее пользователи YouTube-канала GOP War Room высмеяли американского президента после его попытки поговорить с живой индейкой на церемонии по случаю Дня благодарения. На кадрах видно, как Байден подходит к одной из индеек, произносит речь, а после прерывает ее, пытаясь поговорить с птицей, поднеся к ее клюву микрофон. Не получив ответа от птицы, Байден отошел от нее под общий смех публики.

В своих комментариях к ролику американцы заметили, что из индейки получился бы «лучший президент», чем Байден, а некоторые зрители сыронизировали над тем, что по уровню интеллекта Байден и индейка явно схожи. «Птичий мозг», «Они понимают друг друга», «Джо нашел кое-что, что может понять, что он говорит, но не стал бы делать ставку на это», пишут люди. «Птицу следует простить, но не этого мошенника», — резюмировал один из пользователей.