«Где Джеки?»: Байден позвал на конференции умершую в августе конгрессвумен NYP: Байден пытался найти на конференции умершую в августе конгрессвумен

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден во время конференции в Вашингтоне решил дать слово конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она умерла в прошлом месяце, пишет The New York Post. Валорски погибла в автокатастрофе в августе этого года. Президент сначала хотел отыскать ее взглядом, потом позвал ее в микрофон, а после того, как Валорски так и не появилась, Байден объявил, что она хотела бы здесь оказаться.

Представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь, — сказал глава Белого дома.

Байден не первый раз оговаривается и попадает в неловкие ситуации во время своих выступлений. В начале апреля политик назвал жену экс-президента США Барака Обамы Мишель бывшим вице-президентом, хотя в это время сам занимал пост.

Кроме того, Байден неоднократно называл Камилу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, называя его «Клютиным», путал Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

Ранее психиатр Василий Шуров указал на признаки деменции у 80-летнего президента США. По мнению специалиста, политик испытывает трудности при формулировке простейших мыслей, его постоянно готовят к выступлениям, однако он вынужден читать с суфлера. Кроме того, у Байдена нарушена координация движений, и американский лидер часто дезориентируется в пространстве, добавил психиатр.