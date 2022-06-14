Байден на год продлил санкции против Белоруссии

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден на год продлил санкции против властей Белоруссии. Об этом сообщается в постановлении президента, которое опубликовано на сайте Белого дома.

Действия и политика определённых представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, — говорится в документе.

Копия постановления направлена конгрессу. Также Байден считает, что «деятельность некоторых белорусских политиков» подрывает в республике демократические процессы и институты.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россию продолжат душить санкциями, а заодно и Белоруссию, чтобы Москва не смогла обходить рестрикции через Минск. Президент страны призвал усилить деятельность некоторых направлений Комитета государственной безопасности (КГБ), чтобы действовать в рамках гибридной войны в мире.